В МИД сообщили, что Москва и Вашингтон обсуждают тематику СНВ по закрытым каналам

Россия и США поддерживают процесс обсуждения вопросов СНВ по закрытым каналам.

Об этом в беседе с «Интерфаксом» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы обратили внимание на то, что в Вашингтоне официальные лица говорят о том, что по закрытым каналам обсуждение этой тематики ведется. Я могу подтвердить, что это действительно так», — цитирует дипломата агентство.

Накануне, 28 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). О том, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ, глава государства заявил 21 февраля в ходе оглашения послания Федеральному Собранию.