22 апреля в 18:00 Кремлёвском дворце состоится музыкальный спектакль к 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого «Дороги Высоцкого» в сопровождении Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации.

25 января 2023 года исполнилось 85 лет со дня рождения одной из самых ярких звёзд отечественной поэзии, музыки, театра и кино – Владимира Семёновича Высоцкого. Высоцкий – это связь поколений, его творчество вне времени и пространства.

Образ актёра, поэта, музыканта снова оживёт в необычном спектакле «Дороги Высоцкого», который поставил сын великого барда, актёр и режиссёр Никита Высоцкий совместно с народным артистом России Александром Домогаровым.

В постановке «Дороги Высоцкого» Александр Домогаров, давно и с успехом исполняющий произведения барда, будет петь и самые известные, и редкие песни, которые Владимир Высоцкий исполнял в небольших залах и на стадионах под аккомпанемент одной лишь только гитары. Но наши современники стремятся найти новое звучание для этих песен, поэтому «Дороги Высоцкого» прозвучат в сопровождении Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации.

В музыкальном спектакле примут участие: