Китай рванул

Фьючерсы на нефть в среду продемонстрировали рост вторую сессию подряд: инвесторы переваривали данные о производственной активности и деятельности в сфере услуг в Китае. Сводный индекс менеджеров по закупкам Китая (PMI) (ключевой показатель деловой активности) вырос до более чем трехлетнего максимума в феврале, передает Investing.com.

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Росту показателя способствовал больший, чем ожидалось, рост производственных и непроизводственных индексов деловой активности. Статистика свидетельствует, что у крупнейшего в мире импортера нефти уже в обозримой перспективе вырастет спрос на энергоносители.

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Что же касается предложения, то Россия недавно объявила о планах сократить в марте экспорт нефти из своих западных портов на 25% — это значительно выше объявленных ограничений на добычу на уровне 500 тыс. баррелей в день, о чем ранее объявлял вице-премьер России Александр Новак. По его словам, решение было добровольным, без консультации с ОПЕК+.

Снижение добычи будет отсчитываться от реального уровня производства, а не от квоты России в рамках сделки ОПЕК+. Согласно параметрам сделки, добыча нефти для РФ определена с ноября 2022 года на уровне в 10,478 млн б/с. В январе 2023 года страна добывала примерно 9,8-9,9 млн б/с.

Оценки стоимости российской нефти разноречивы. Как сообщил Bloomberg, согласно данным, предоставленным Argus Media, сорт Urals, который продает Россия, в пятницу, 24 февраля 2023 года, стоил 37,80 доллара за баррель в порту Приморска. Сорт Brent в тот же день продавался по 78,57 доллара. Однако, пишет портал Oilcapital со ссылкой на исследования Колумбийского университета, Калифорнийского университета и Института международных финансов, российская нефть продавалась по средней цене 74 долл. за баррель в месяц, когда вступил в силу потолок цен, введенный G7 и ЕС. Экспорт нефти из РФ через Тихий океан, имеющий решающее значение для торговли с Китаем, был еще дороже — в среднем, 82 долл. Правда, тут необходмо учитывать, что Россия поставляет в Азию нефть сорта ESPO, а на нее ценовой потолокнее не распростряется. Это та нефть, что идет по трубопроводной системе «Восточная Сибирь — Тихий океан», ВСТО).

Нефтяной бенчмарк США — нефть WTI в феврале снижалась в цене четвертый месяц подряд, потеряв более 2% на опасениях того, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы может привести экономику США к рецессии. Рост запасов сырой нефти в США и мировых поставок также оказали давление на цены, поскольку добыча ОПЕК, вероятно, вырастет в феврале по сравнению с январем.

В Штатах растут запасы, а в Китае — деловая активность

Мировой рынок нефти на прошедшей неделе подрастал в рамках текущего диапазона консолидации, заявила аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Стоимость сорта Brent повысилась с 80,7 до $83,9 долл. за баррель. Стоимость WTI подросла с 74,9 до 77,6 долл. за баррель.

Динамика цен определялась, в основном, спекулятивными факторами, констатирует эксперт. В целом, рынок оставался спокойным, а спрос сезонно слабым, что при достаточном предложении оказывало давление на цены. Запасы нефти в США на неделе, завершившейся 17 февраля, вновь выросли на рекордные 7,6 млн баррелей, что свидетельствует о снижении потребления.



В Китае, напротив, отмечался значительный рост потребления нефтепродуктов, поскольку отмена карантинов привела к бурному восстановлению путешествий. Китайские НПЗ активно покупали нефть на Ближнем Востоке и в США. Однако основное восстановление спроса ожидается во втором квартале 2023 года, а по итогам первого квартала возможно сокращение на 0,1 мбс, считает Лукичева.

Не дорого, но и не дешево

Поставки нефти из России также оставались на высоком уровне: морские отгрузки нефти на экспорт из российских портов в среднем за четыре недели составили 3,4 мбс. Рост отмечен в портах Арктики, Черного моря и Балтики. Морской экспорт Urals составил, по расчетам компании «Открытие Инвестиции», 2,1 мбс (59% от общего).

Что же до цены Urals, то наиболее вероятно, то она в декабре 2022 года (с учетом сложившегося на рынке дисконта) составила, в среднем, около 53 долл./барр. В январе дисконты немного выросли, но средняя стоимость продаж не сильно изменилась. В феврале же она может сложиться на уровне 50 долл./барр.

Заявления о продажах Urals по 74 долл./барр. имеют под собой основание, поскольку в статье упоминается, что это цены сделок на тот момент, когда впервые начал действовать потолок цен, считает Лукичева. То есть, имеются ввиду октябрьские и ноябрьские продажи — с учетом дисконта в сентябре-ноябре цены на Urals составляли около 67-70 долл./барр.

«Что же касается сообщений Bloomberg о продажах Urals по 38 долл./барр., то следует учитывать, что агентство опирается в них на дисконт и цену от агентства Argus, которое после прекращения поставок нефти в Европу перестало быть релевантным, и в настоящее время использование их информации прекращено», — говорит аналитик.

Параллельно произошел переход на пересчет налогообложения нефтяной отрасли с учетом ограниченных дисконтов к сорту Brent при продаже российской нефти, продолжает Лукичева. Она считает, что для этого есть основания, поскольку возникли подозрения, что российские производители нефти увеличивали размер дисконта и оставляли часть поступлений от продаж на зарубежных компаниях. Закон вступит в силу 1 апреля 2023 года и будет способствовать постепенному сужению дисконтов при продаже Urals.

Согласно данным Росстата, добыча нефти в РФ (без учета конденсата) в январе 2023 года составила 9,8 мбс против 9,85 мбс в декабре 2022 года. С учетом вероятного продолжения снижения добычи в феврале 2023 года и объявленного Минэнерго РФ сокращения на 0,5 мбс, добыча нефти в марте может снизиться до 9,0-9,2 мбс.

Росстат также повысил среднюю расчетную себестоимость добычи нефти в РФ в 2022 года до 365 долл./тонна, или 50,5 долл./барр. против 280 долл./тонна, или 38,9 долл./барр. в 2021 года. Значительное дисконтирование продаж нефти Urals приблизило цену ее реализации к себестоимости добычи, что также способствует сокращению производства.

Таким образом, заключает Оксана Лукичева, рост цен на нефть может возобновиться ближе к середине текущего года. Основными причинами этого видятся восстановление спроса и сокращение предложения из России. В настоящее время сезонная слабость спроса и достаточные поставки способствуют слабому рынку.

Одного Китая на всех не хватит

Цены на нефть Brent пока остаются в зоне 80-85 долл./барр., но уже вплотную подходят к верхней границе, указывает в свою очередь Екатерина Крылова, управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ. Неплохой импульс придает статистика по деловой активности в Китае: индексы в секторе услуг и промышленности за февраль вышли заметно выше консенсуса, подчеркнув активное восстановление экономики после снятия ковидных ограничений.

«Тем не менее, пока мы не рассчитываем, что только на новостях из Китая можно будет закрепиться выше 85 долл./барр., поскольку риски рецессии в Штатах все еще высоки, а фактор дефицита предложения нефти на мировом рынке может проявиться только к лету. Отдельно отметим, что сегодня в фокусе статистика от Минэнерго США, которая, судя по предварительным данным от API, не будет сильной: запасы сырой нефти снова выросли (+6,2 млн барр.), а запасы бензинов и дизеля сократились не сильно (на 1,7 и 0,3 млн барр.)», — указывает эксперт.

Ключевые факторы, влияющие на нефтяные цены, с начала года не изменились, подтверждает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Индексы деловой активности в Китае по итогам февраля оказались значительно лучше ожиданий, поддержав веру рынка в силу постковидного восстановления. Одновременно с сегодняшнего дня Россия сокращает добычу. Это, указывает эксперт, было известно давно, но психологическую поддержку рынку все равно обеспечит.

С другой стороны, отмечает Галактионов, в январе-феврале ощутимо ухудшились прогнозы по траектории ключевой ставки ФРС в 2023 году, что дает повод волноваться по поводу глобальной экономической активности и спроса на топливо. Это может сдерживать оптимизм на рынке, хотя определенные предпосылки для роста на этой неделе есть. На текущий момент справедливым диапазоном по Brent, считает эксперт, выглядит коридор 80-85 долл. за баррель. При выходе из него цели сместятся в район 90 долл.