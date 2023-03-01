Огурцы подешевели: за последнюю неделю февраля цены в России снизились на 0,02%

Годовая инфляция в России на неделе с 21 по 27 февраля замедлилась до 11,01%. Основной вклад в снижение цен внесло удешевление продовольственных товаров, в частности, огурцов, гречки, вермишели и кур. Кроме того, немного снизились цены на авиабилеты на внутренние рейсы и санаторно-оздоровительные услуги, говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития РФ.

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«За неделю с 21 по 27 февраля цены снизились на 0,02%. В годовом выражении рост цен замедлился до 11,01%. В сегменте продовольственных товаров цены снизились на 0,1% (рост на 0,11% неделей ранее) за счет как удешевления плодоовощной продукции (-0,8% после роста на 1,16% неделей ранее), так и снижения цен на продовольственные товары за исключением овощей и фруктов (-0,1% после -0,06%). Продолжили дешеветь мясопродукты, масла и жиры, мука, макаронные крупяные изделия. Замедлился рост цен на яйца, хлеб и хлебобулочные товары. Вместе с тем на прошедшей неделе возобновился рост цен на молоко и молочную продукцию, продолжает дорожать сахар», — сообщили в министерстве.

Среди продуктов питания цены более всего снизились на огурцы (-7,57%), крупу гречневую (-0,99%), вермишель (-0,56%) и кур (-0,51%). При этом, если цены на гречку по сравнению с прошлым годом стали ниже на 17,4%, стоимость огурцов сейчас остается на 25,5% выше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Более других продуктов на прошедшей неделе подорожали лук (+3,43%), томаты (+2,42%) и морковь (+1,16%).

Стоимость непродовольственных товаров в конце февраля практически не изменилась. При этом замедлилось снижение цен на электро- и бытовые приборы (-0,69% после снижения на -1,48% неделей ранее), стройматериалы (-0,21% после -0,58%), моющие и чистящие средства.

Немного подешевели туристические услуги (-1,36% после роста на 2,55%) за счет удешевления авиабилетов на внутренние рейсы и снижения цен на услуги санаториев. На бытовые услуги рост цен сохранился на уровне предыдущей недели (0,11%), отметили в Минэкономразвития.

