Около 30 человек погибли при столкновении поездов на севере Греции

В результате аварии на железной дороге вблизи города Евангелисмос, расположенного в 230 км к северо-западу от Афин, погибли по меньшей мере 29 человек. Еще 86 получили ранения, 25 из них тяжелые.

Как пишет «Интерфакс», произошло лобовое столкновение грузового поезда и пассажирского состава, следовавшего из Афин в Салоники. В результате ЧП несколько вагонов сошли с рельсов, часть из них загорелась. В пассажирском поезде находились не менее 350 человек.

Уточняется, что число жертв катастрофы может увеличиться, так как под обломками остаются люди. Два вагона пассажирского поезда почти полностью разрушены.

На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы.