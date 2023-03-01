Пригожин заявил, что поправки о дискредитации любых участников СВО не должны распространяться на руководство

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поблагодарил спикера нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина за рассмотрение поправок в закон об ответственности за дискредитацию участников СВО, однако попросил не распространять их действие на высший состав командования.

«Данные поправки позволяют защитить права лиц, которые защищают интересы Российской Федерации, однако эти поправки не должны распространять свое действие на высший командный состав добровольческих отрядов, включая ЧВК «Вагнер», и высший командный состав Министерства обороны Российской Федерации, поскольку это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий. В противном случае, любая публичная и конструктивная критика их действий сможет повлечь привлечение к ответственности», — завил он.

Ранее депутаты Госдумы поддержали поправки об ответственности за дискредитацию всех участников СВО, включая добровольцев.