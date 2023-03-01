При участии Владимира Путина в Москве запущена Большая кольцевая линия метро

Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по всей Большой кольцевой линии метро (БКЛ)

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Как сообщает пресс-служба Кремля, в эксплуатацию ввели девять последних станций БКЛ: «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».

Глава государства по видеосвязи поздравил жителей мегаполиса с от крытием новой линии. «БКЛ качественно изменит всю транспортную инфраструктуру столицы. Она разгрузит многие автострады, станет хорошим стимулом для развития и благоустройства прилегающих городских территорий, сделает жизнь мегаполиса, его жителей и гостей более удобной и динамичной», — сказал президент, пообещав показать московскую подземку главе КНР Си Цзиньпину, который намерен посетить Россию в ближайшие месяцы

БКЛ стала самым масштабным в России и одним из крупнейших в мире проектов метростроения, реализованных за последние десятилетия; это 70 км линий, 31 станция и три электродепо.