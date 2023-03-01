Различные методы печати

Когда делр касается методов профессиональной печати и выбора конкретного способа для нужд потребителя, могут возникать сложности и неразбериха.

В статье попытаемся кратко осветить различные техники и подходы к полиграфии, чтобы вы могли узнать больше, определить преимущества и остановить свой выбор на самом подходящем методе. Итак, давайте разбираться.

agservice.ru

Офсетная печать

Это наиболее распространенный методом, когда речь идет о печати на бумаге и картоне больших объемах продукции. В процессе офсетной печати используются печатные алюминиевые формы, затем офсетный цилиндр переносит красочную эмульсию на запечатываемый материал. В процессе для получения полноцветного изображения можно использовать цвета CMYK и смесевые цвета Pantone. Поскольку в процессе используются печатные формы, а печатные формы необходимо изготавливать, офсетный метод оправдан при больших тиражах.

Цифровая печать

Современный и наиболее распространенный метод в целом. Многие из нас имеют принтеры дома и в офисе – это цифровая печать. Причина, по которой этот подход так широко распространен, заключается в том, что в нем не используются печатные формы, и он может делать небольшие персонализированные тиражи в кратчайшие сроки. Так что, если вам нужно напечатать документ или семейную фотографию, цифровая печать подойдёт идеально.

Минус метода в том, что он довольно медленный и не подходит для больших тиражей. Цифроой метод чаще всего применим к бумаге и может использовать только цвета CMYK.

agservice.ru

Тампопечать

Тампопечать, также называемая тампонной печатью, используется для нанесения изображений на сложных выпуклых поверхностях и широком спектре твердых материалов (пластик, дерево, керамика). Этим методом наносятся изображения на сувениры, промо-материалы, одноразовую бумажную посуду, маркировку на продукцию и изображения на многие готовые предметы.

Процесс изготовления печатных форм для тампопечати прост, эффективен и относительно дешев, поэтому метод может используется для небольших тиражей. Процесс тампонной печати не подходит для использования нескольких цветов, поэтому он может использовать только цвета Pantone.

Флексографическая печать

Флексографическая (флексография) и тампонная печать во многом схожи, когда речь идет о печати на более сложных выпуклых поверхностях. Основное отличие заключается в том, что флексография используется для печати больших объемов, но этот метод также можно использовать для всех сложных поверхностей.

Хотя изготовление печатных форм для флексопечати обходится довольно дорого, формы очень долговечны и часто могут многократно использоваться повторно. Выгода метода проявляется при больших тиражах.

Это далеко не все методы печати – существует множество различных видов, и каждый из них имеет разные области применения и функции. У каждого есть свои преимущества и недостатки. Каждый процесс способен производить привлекательные, стилизованные и пользующиеся спросом продукты, придавать особый характерный вид готовой продукции.

Статья подготовлена по материалам AGService. AGService – опытный поставщик расходных материалов и сопутствующих услуг для полиграфии. На сайте компании https :// agservice . ru предложен большой ассортимент оригинальных красок, печатных лаков, вспомогательной химии от известных во всем пире производителей.