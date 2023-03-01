Российская промышленность озаботилась информационной безопасностью

Промышленники подтверждают: в столь важном аспекте обеспечения жизнедеятельности промышленных предприятия, как информационная безопасность, переход на разработанные в России решения идет достаточно активно. Однако до сих пор существует ряд вопросов, которые пока невозможно закрыть российскими разработками. Об этом говорили участники рынка в ходе панельной дискуссии форума «Цифровая устойчивость и информационная безопасность России», завершившегося сегодня в Магнитогорске.
Проблемы пока не сняты с повестки дня
Вадим Феоктистов, директор «ММК-Информсервис», рассказал, что в дорожной карте, которую подготовила компания для себя, обозначен плавный переход от зарубежного продукта к российскому. «Когда мы задумывались о том, а куда же двигаться дальше, мы говорили про индустриальные центры компетенции. Мы входим в ЦК “Металлургия”, и с лета прошлого года там идут активные дискуссии, в том числе и по ERP системам. Суть в том, что такие же крупные компании как мы, “Северсталь” и так далее не видим возможности полноценного перехода на отечественное ERM решение», — заметил он, добавив, что в таких ситуациях во главу угла ставится не обозначенный срок импортозамещения, а соответствие разработки требованиям и вызовам.
Особое внимание в процессе ухода от иностранных вендоров, по словам Вадима Феоктистова, металлургические предприятия уделяют решениям по обеспечению отказоустойчивости. «У нас, например, круглосуточное производство, и поэтому пристально следим за самой архитектурой решения», — добавил он.
Однако директор «ММК-Информсервис» в комментарии «Эксперту» подтвердил, что число российский разработок в общем списке компании в целом увеличивается. При этом нельзя сказать, что подобный переход с западных решений требует расширения штатов или дополнительного обучения сотрудников. «В базисе все остается тем же самым. Если они владеют навыками администрирования базы Oracle, то для них переучиться несложно, хватит курсов. Мы, конечно, их обучаем. Но чтобы была радикальная смена поля деятельности — такого нет. Плюс у нас есть специализации внутри, то есть мы создаем направление по импортозамещению, и туда переводим некоторых людей. Штат не увеличиваем. Если же для нас это совсем новое направление, то задействуем компании-партнеры. Например, в схеме пилотного внедрения», — уточнил он.
Вадим Феоктистов также подчеркнул, что у ММК есть и собственные решения. «Большой пласт систем производственного планирования, систем производственного учета, документооборота. Там мы полностью самостоятельны. Что касается тяжелых промышленных решений — тут однозначно без вендорской поддержки невозможно. В целом, переход проходит спокойно там, где есть замещающие решения. И конечно, все коллеги отмечают, что с железом проблемы остаются», — посетовал он.
«Росатом» формирует центр экспертизы и полигоны
Генеральный директор АО «Гринатом», являющегося IT-интегратором «Росатома», Михаил Ермолаев напомнил, что госкорпорация продолжает работу в рамках плана программы по импортозамещению, которая была утверждена в 2020 году. «У нас создан центр, который отслеживает и фактическое исполнение, плюс является единым окном по запросам, которое собирает потребности внутри с различных предприятий внутри отрасли и копит опыт с точки зрения платформенных и информационных решений», — заявил он.
Второе направление, которое очень сильно начало развиваться в 2022 году в ГК «Росатом» — все что было связано с объектами по инфраструктуре. «У нас в корпорации формируется отдельный центр экспертизы, но помимо этого двум предприятиям — АО “Гринатом” и АО “РАСУ” — поручено создать полигоны по тестированию программного обеспечения, а также программы по тестированию автоматизированной системуы управления технологическими процессами. Полигон создан, сначала мы занимались в основном категорированием, сейчас — апробированием и тестированием ПО», — уточнил Михаил Ермолаев.
По его словам, на данный момент интерес к подобного рода разработкам «Росатома» проявляют и другие страны, где строятся объекты корпорации. Например, Египет. «Перед нами открывается отдельный рынок программного обеспечения информационных систем. Например, система управления персоналом, которую сейчас разрабатывает госкорпорация, мы ее развернули в Египте, учитывая российское и египетское законодательство, так как персонал стройки раньше. В планах — ставить ее как отдельный продукт уже на действующие станции», — заключил он.