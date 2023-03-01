Российская промышленность озаботилась информационной безопасностью

Промышленники подтверждают: в столь важном аспекте обеспечения жизнедеятельности промышленных предприятия, как информационная безопасность, переход на разработанные в России решения идет достаточно активно. Однако до сих пор существует ряд вопросов, которые пока невозможно закрыть российскими разработками. Об этом говорили участники рынка в ходе панельной дискуссии форума «Цифровая устойчивость и информационная безопасность России», завершившегося сегодня в Магнитогорске.

Проблемы пока не сняты с повестки дня

Вадим Феоктистов, директор «ММК-Информсервис», рассказал, что в дорожной карте, которую подготовила компания для себя, обозначен плавный переход от зарубежного продукта к российскому. «Когда мы задумывались о том, а куда же двигаться дальше, мы говорили про индустриальные центры компетенции. Мы входим в ЦК “Металлургия”, и с лета прошлого года там идут активные дискуссии, в том числе и по ERP системам. Суть в том, что такие же крупные компании как мы, “Северсталь” и так далее не видим возможности полноценного перехода на отечественное ERM решение», — заметил он, добавив, что в таких ситуациях во главу угла ставится не обозначенный срок импортозамещения, а соответствие разработки требованиям и вызовам.