Финансовые рынки Фондовый рынок Индия

Российские инвесторы поменяли пиндосов на индусов

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
1 марта 2023, 19:47

Сегодня «Финам», а на прошлой неделе УК «Альфа Капитал» объявили о начале работы на фондовом рынке Индии. Индийский рынок ценных бумаг — один из самых быстрорастущих, но и самый сложный для россиян.

Коллаж: Тамра Ларина