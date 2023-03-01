Российские инвесторы поменяли пиндосов на индусов

Бурный рост экономики Индии в последние годы не мог не найти отражения в динамике местного рынка акций. За прошлый неудачный для всех инвесторов мира год основной Индекс Национальной фондовой биржи Индии NIFTY 50, отражающий динамику стоимости акций 50 крупнейших индийских компаний в 12 секторах экономики, вырос на 4,3%. Для сравнения, американский индекс акций широкого профиля S&P500 упал на 19,4%, а Индекс Мосбиржи — по понятным причинам — на 43,1%.

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