Российские военные предотвратили попытку массированной атаки украинских дронов на Крым

Минобороны РФ сообщило о предотвращении массированной атаки украинских беспилотников на объекты в Крыму. Уничтожены или выведены из строя 10 аппаратов, рассказали в ведомстве.

«Шесть украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами ПВО. Еще четыре украинских беспилотных летательных аппарата выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы», — уточнили в министерстве. Сообщается, что жертв и разрушений на земле нет.

Согласно последней сводке ведомства, на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная и Синьковка Харьковской области. В районах Новоселовского (ЛНР) и Тимковки (Харьковская область) уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. «Потери противника за сутки на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих, три пикапа, а также гаубица Д-30», — говорится в сообщении.

На Красно-Лиманском противнику нанесено поражение в районах Стельмаховки, Червонопоповки (ЛНР) и Ямполовки (ДНР). За сутки здесь уничтожено свыше 150 украинских боевиков. На Донецком направлении потери ВСУ составили 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

«На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерией группировки войск "Восток" нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Никольское Донецкой Народной Республики, Червоное, Новоданиловка и Щербаки Запорожской области. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 80-ти украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и гаубица Д-30», — указывается в сводке Минобороны РФ.

Также отмечается, что в ДНР в районе села Щурово поражен пункт временной дислокации боевиков националистического формирования, а под населенным пунктом Дружковка сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.