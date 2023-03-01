Ряду организаций в РФ запретили использовать зарубежные мессенджеры для передачи документов

С 1 марта 2023 года в силу вступают принятые в прошлом году поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которым некоторым организациям в России при предоставлении услуг запрещено использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных документов и персональных данных.

«По состоянию на 1 марта 2023 года к таким сервисам могут быть отнесены: Discord, Microsoft Teams, Skype for business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp, WeChat. Просим российские организации учитывать новые обстоятельства при планировании своей деятельности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскомнадзора.

Как поясняет ТАСС, речь идет о предоставлении госуслуг, а также выполнении государственного или муниципального задания. Также запрет распространяется на компании с государственным участием и финансовые организации.

*сервис WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской