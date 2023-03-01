Топ-менеджмент Эн+ примет участие в Красноярском экономическом форуме

Делегация энергетического холдинга Эн+, основанного промышленником Олегом Дерипаской, примет участие в XIX Красноярском экономическом форуме (КЭФ) «Время Сибири». В ее состав войдут топ-менеджеры, которые примут участие в сессиях, посвященных развитию энергетики — важнейшего компонента роста Сибирского федерального округа.

Как уточнили в пресс-службе компании, в состав делегации войдет руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков, заместитель гендиректора холдинга Вера Курочкина и директор по устойчивому развитию Антон Бутманов, а также генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин, директор по устойчивому развитию РУСАЛа Ирина Бахтина, а также вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления Елена Безденежных.

В этом году основной темой форума станет развитие Сибири с учетом текущей экономической и геополитической ситуации. «В Красноярском крае и Иркутской области расположены ключевые энергетические активы Эн+, здесь расположены энергоемкие производства, которые являются драйвером развития всего региона», — прокомментировал руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков. Он подчеркнул, что несмотря непростую ситуацию в стране, компания подтверждает планы по реализации инвестиционной программы в Сибири, ориентированной на концепцию ESG, экологические проекты и проекты устойчивого развития. «В том числе в планах холдинга — модернизация ГЭС и тепловых станций в рамках программы "Новая энергия", в которую до 2026 года планируется инвестировать 21 млрд рублей», — рассказал Хардиков.

Ожидается, что в 2023 году в ходе форума обсудят перспективные направления и прорывные решения развития энергетики региона, роль Сибири как центра промышленного и экономического роста, а также глобальную трансформацию мировых транспортно-логистических коридоров и модернизацию инфраструктуры. Особое внимание планируется уделить развитию экологического направления в России — электротранспорта. Кроме того, участники делегации примут участие в обсуждении таких важных вопросов, как устойчивое развитие, защита окружающей среды и развитие кадрового потенциала.

В числе гуманитарных тем планируется затронуть тему привлечения и поддержки кадров, индекс устойчивого развития городов и регионов, а также новые проекты, которые смогут генерировать мощный туристический поток в регион.

XIX Красноярский экономический форум «Время Сибири» пройдет с 1 по 3 марта 2023 года. Как сообщил ранее заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Верещагин, регион готов возглавить российский тренд по развороту на Восток. Он подчеркнул, что на территории региона сосредоточены значительные природные ресурсы и проходят основные логистические маршруты, поэтому у него есть все предпосылки, чтобы стать двигателем «восточного вектора».