ЦБ назвал объем отсроченных платежей по кредитам участников СВО

С конца сентября 2022 года до 31 января 2023-го банки предоставили участникам спецоперации и членам их семей более 174 тыс. кредитных каникул на 67,5 млрд рублей. Только в январе отсрочка была предоставлена по 6,8 тыс. кредитам на сумму 3,9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«Согласно информации, полученной от 44 банков (включая все системно значимые кредитные организации), за период с 21 сентября 2022 года по 31 января 2023 года банки фактически предоставили реструктуризацию по 174,4 тыс. кредитных договоров военнослужащих и/или членов их семей на общую сумму 67,5 млрд рублей», — говорится в бюллетене ЦБ.

По данным регулятора, всего банки за март 2022 – январь 2023-го реструктурировали около 1,1 млн кредитных договоров на общую сумму 486,8 млрд рублей. С 21 сентября 2022 года по 31 января 2023-го были предоставлены отсрочки по 405 кредитам военнослужащих – индивидуальных предпринимателей и ООО, состоящих из одного участника-военнослужащего, на общую сумму 406 млн рублей.

В январе, без учета кредитных каникул, оформленных в связи с СВО, банки реструктурировали 68,1 тыс. кредитов граждан на 31,4 млрд рублей и 1,7 тыс. кредитов субъектов МСП на 56,7 млрд рублей.

С 7 октября 2022 года вступил в силу закон, дающий право гражданам, призванным на военную службу в рамках мобилизации, а также членам их семей оформить кредитные каникулы, а с 20 октября такая возможность была предоставлена ООО, состоящим из одного участника-военнослужащего.