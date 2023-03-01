В Иране ожидают с визитом Набиуллину

Власти Ирана ожидают с визитом главу Банка России Эльвиру Набиуллину, сообщил в пресс-центре «Парламентской газеты» посол исламской республики в Москве Казем Джалали. В 2022 году в Россию приезжал председатель Центробанка Ирана Мохаммад Реза Фарзин, а в январе он заявил о подписании соглашения с РФ о сотрудничестве в сфере облегчения финансовых банковских операций, напомнил посол.

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«В ближайшем будущем тоже будем свидетелями визита председателя Центрального банка России в Иран», — рассказал Джалали.

Он уточнил, что Москва и Тегеран уже соединили внутренние системы передачи финансовых сообщений. В этом году планируется запустить совместную платежную систему, которая объединит «Мир» и «Шетаб», рассказал посол.

«В основе наших отношений лежит соседство и близкие подходы на международной арене. Мы находимся в золотом периоде развития двусторонних связей», — отметил дипломат.

Он также сообщил, что за последние три года товарооборот между Россией и Ираном увеличился втрое. Перспективные направления, на развитии которых, по его мнению, следует сосредоточить внимание, это — транспортный коридор «Север — Юг», финансовая и таможенная сферы, а также логистика.

