В Москве достраивают съезд с Северного дублера Кутузовского проспекта на МКАД

Строители на 80% завершили работы по путепроводу тоннельного типа, который обеспечит съезд с Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП) на внутреннюю часть МКАД. Закончены монолитные работы, забетонирована проезжая часть и продолжается обустройство дороги. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Тоннель - часть новой магистрали - дублера Кутузовского проспекта, который значительно разгрузит сам проспект и Можайское шоссе. Благодаря возводимой трассе от центра до МКАД можно будет доехать за 10 минут. Общая протяженность дороги составит 11 км, из которой 30% пройдут под землей. Всего построят 12 путепроводов и эстакад, тоннель и мост через Москву-реку. Северный дублер Кутузовского проспекта стал крупнейшим концессионным соглашением Москвы, инвестиции в которое составили 68 млрд рублей.

«На 80% завершено строительство тоннельного путепровода, позволяющего автомобилистам съехать с дублера на внутреннюю сторону МКАД», - сказал руководитель департамента.

По его словам, на железобетонной плите дороги уже нанесена гидроизоляция, после уложат защитный слой из армированного бетона и два слоя покрытия из асфальтобетона. Помимо этого рабочие проводят электромонтажные работы и облицовку тоннеля и рампы навесными панелями, отделку технологических помещений. В одном из них разместится насосная станция, которая будет отводить ливневые воды.

«Чтобы перейти с СДКП на МКАД в северном направлении, транспортному средству нужно будет занять крайнюю правую полосу, уйти по ней на эстакаду, затем спуститься с эстакады в тоннель под съездом с Молодогвардейской улицы и, проехав его, продолжить движение уже по дорожной части съезда, примыкающей к МКАД», – пояснил концессионер проекта, директор АО «Новая концессионная компания» Денис Янев.

Общая длина путепровода тоннельного типа почти 265 метров, а самого тоннеля - более 44 метров. Рампа – 220 метров.