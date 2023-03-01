В России разработали механизм экспортных зерновых аукционов с расчетами в рублях

Союз экспортеров зерна совместно с Московской биржей разработали механизм экспортных зерновых аукционов с расчетами в рублях для импортеров из дружественных стран. Закупочные аукционы предлагается проводить на площадке Национальной товарной биржи, а расчеты осуществлять через Национальный клиринговый центр. Об этом сообщила заместитель гендиректора «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) Ксения Боломатова на агропромышленной конференции «День Агро», передает «Интерфакс».

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«Механизм предполагает организацию расчетов через Национальный клиринговый центр, сами закупочные аукционы планируется проводить на площадке Национальной товарной биржи, входящей в группу Мосбиржи», — заявила Боломатова.

Она также сообщила, что с запуском биржевых экспортных торгов зерном у России появится линейка собственных ценовых индикаторов — бенчмарков на базисе FOB. Торги, по ее словам, могут быть запущены сразу, как только будет согласован соответствующий механизм.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин пояснил агентству, что несмотря на рекордные экспортные отгрузки зерна, сейчас происходит «системное сжатие санкционного кольца через банки, финансовые и судоходные компании». Именно поэтому, по его мнению, необходимо как можно быстрее проработать механизм торгов за рубли.

«Первые покупатели, рискнувшие заключить с нашими экспортерами рублевые контракты, столкнулись с проблемой приобретения нашей валюты для расчетов и убытками от курсовой разницы, что негативно повлияло на дальнейшее развитие бизнеса. Кроме того, в условиях отсутствия нашей активности есть высокая вероятность появления зерновой биржи на Ближнем Востоке, где сейчас прорабатывается аналогичный проект», — отметил он.