Владимир Ефимов: Москва заключит офсетный контракт на поставку медицинской мебели для больниц

Власти Москвы начали прием заявок в рамках конкурса на право заключения офсетного контракта на поставку медицинской мебели для поликлиник и больниц города. По условиям аукциона, инвестор обязуется открыть на территории столицы производство с объемом инвестиций не менее 250 млн рублей. Об этом сообщил 1 марта заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Подать заявку на участие в электронном конкурсе инвесторы могут до 16 марта этого года. Победитель аукциона заключит с городом офсетный контракт на 10 лет — до 2032 года включительно», — сказал Владимир Ефимов.

Он уточнил, что новое производство должно появиться в черте города в течение трех лет, а поставки мебели из 80 наименований будут налажены в лечебные учреждения. В том числе, новый завод должен начать выпускать медицинские кушетки, а также хирургические, лабораторные, перевязочные, смотровые и пеленальные столы и многофункциональные кровати.

«Москва продолжает расширять сферы применения механизма офсетных контрактов, но в фокусе по-прежнему остаются социально важные категории товаров. Особое внимание город уделяет вопросам локализации производств медицинских изделий», — подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Он напомнил, что недавно мэрия города подписала офсет на поставку абсорбирующего белья, а до конца 2023 года планируется заключить аналогичный контракт на поставку расходных материалов для нужд службы крови. Общий объем инвестиций по новым офсетам превысит 1 млрд рублей, отметил Овчинский.

Напомним, по условиям офсетного контракта инвестор обязуется наладить производство продукции, нужной региону, а власти гарантируют ему госзакупки продукции на протяжении нескольких лет. Москва в 2017 году первой из регионов стала подписывать офсеты с производителями. На данный момент город заключил 6 таких договоров, в рамках которых в столице появятся три завода по выпуску лекарств, а также предприятия по производству медицинских изделий для пациентов со стомой, продуктов питания для молочных кухонь и абсорбирующего белья для взрослых. Совокупный объем инвестиций в реализацию этих проектов оценивается в 13,2 млрд рублей.