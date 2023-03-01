Владимир Ефимов: заводы Москвы нарастили производство аккумуляторов в 6,6 раза в 2022 году

Производители Москвы в 2022 году увеличили отгрузку электрических аккумуляторов в 6,6 раза по сравнению с предыдущим годом. Объем их поставок заказчикам в денежном выражении достиг 1,4 млрд рублей. Об этом сообщил 1 марта заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Столичные производители электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей активно наращивают выпуск товаров. За прошлый год объем такой продукции, отгруженной заказчикам, увеличился в 6,6 раза и достиг 1,4 млрд рублей», — сказал Владимир Ефимов. При этом, по его оценке, вырос и выпуск электрического оборудования (на 31,1% к 2021 году).

По оценкам мэрии Москвы, в сфере производства электрического оборудования работает 135 городских предприятий. Как сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин, компания Clean Power, выпускающая аккумуляторные батареи, в 2022 году увеличила объем их производства втрое.

«Рост производства электрических устройств и аккумуляторных батарей в Москве в ближайшем времени будет обеспечен в том числе за счет поддержки города», — дополнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Так, власти города объявят аукцион на право заключения офсетного контракта на поставку аккумуляторных батарей для московского электротранспорта. «Инвестор возьмет на себя обязательство локализовать на территории города производство 5 типов батарей, а взамен получит гарантию закупки продукции в течение нескольких лет», — сказал Овчинский. Предварительный объем инвестиций в этот проект оценивается в 3 млрд рублей.

Напомним, власти столицы создали межотраслевой кластер электромобилестроения, чтобы в кооперации разработать новые платформы для электротранспорта и наладить серийный выпуск легковых электромобилей и электрогрузовиков. На данный момент он объединяет более 40 научно-исследовательских, производственных и других организаций.