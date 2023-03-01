ВТБ допустил прекращение работы в Telegram из-за новых требований Роскомнадзора

В ВТБ сообщили, что не исключают прекращение поддержки цифрового банка в Telegram в связи с новыми поправками в законодательстве, запрещающими госкомпаниям и финансовым организациям пользоваться зарубежными мессенджерами для передачи документации и личных данных при оказании услуг.

Об этом пишет РБК.

В банке рассказали, что в настоящий момент ведутся «практические работы» для запуска аналогичных площадок в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

ВТБ, мобильное приложение которого после введения санкций было удалено из магазина для iPhone — App Store, — запустил новый онлайн-сервис в Telegram в январе. Сообщалось, что пользоваться новым цифровым сервисом могут владельцы смартфонов всех операционных систем, при этом скорость повседневных операций будет в два раза быстрее.

Создание максимально приближенной к онлайн-банку альтернативы в ВТБ назвали стратегически важной задачей. При этом в банке подчеркнули, что проведение операций через Telegram не предполагает передачу клиентских данных на серверы мессенджера; для защиты пользователей установлена уникальная 5-факторная защита.

Ранее «Эксперт» писал о том, что с 1 марта 2023 года в силу вступают принятые в прошлом году поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которым ряду организаций в РФ при предоставлении услуг запрещено использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных документов и персональных данных. В список таких сервисов ведомство внесло в том числе Telegram.