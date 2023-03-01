Европу предупредили о «газовом ударе» Китая

Одной из главных загадок на газовом рынке в этом году является потребность в газе Китая. Если спрос на него, а следовательно закупки на рынках достигнут уровня позапрошлого года, когда Поднебесная стала главным импортером сжиженного газа (СПГ) в мире, то Европе придется нелегко. В Международном энергетическом агентстве (МЭА) считают, что высокий спрос на газ в КНР опаснее для Старого Света, чем даже полное прекращение поставок газа из России.
Спрос на газ в Китае – главная неизвестная величина большого газового уравнения, но квартальный доклад МЭА содержит прогноз, что, если цены на газ еще больше снизятся, а китайская экономика быстро восстановится после коронавирусной пандемии, то спрос на газ в Поднебесной в 2023 году может вырасти на 35%! Такой скачок, естественно, резко усилит конкуренцию за «голубое топливо» и даже может поднять цены на него до рекордного уровня, как летом 2022 года.
Пекин отменил в конце прошлого года жесткие коронавирусные ограничения, которые привели к падению импорта Китаем СПГ в прошлом году почти на 20%. Это позволило Европе без особых помех подготовиться к предстоящей зиме и быстро под завязку наполнить подземные газовые хранилища (ПГХ). Вместе с экономией газа и очень теплой зимой закупки газа позволили Европе пережить зиму даже при очень низких поставках российского газа и снизить цены более чем на 80% по сравнению с прошлогодним рекордом.
Ускорение роста китайской экономики в этом году вызовет повышение потребности в топливе. Весь вопрос заключается в том, поднимет ли это и закупки газа китайскими компаниями до максимумов прошлых лет?
Аналитики МЭА строят прогнозы на разных сценариях развития событий. Разница между самым низким и самым высоким импортом газа КНР в этом году может составить 40 млрд м³. Верхняя граница поднимет газовый импорт Пекина значительно выше уровня 2021 года. Кстати, разрыв между верхней и нижней границами настолько велик, что составляет около 8% всего прогнозируемого потребления газа Европой в этом году.
«Этот разрыв больше еще одной неопределенности, связанной с потерей всех поставок трубного газа в Европу из России»,- говорится в докладе МЭА.
Сейчас, по данным МЭА, спрос Китая на газ в 2023 году вырастет почти на 7%. В прошлом году Европа рекордно снизила потребление газа. Скорее всего, оно снизится и в этом году, но намного меньше, чем в 2022-м. Аналитики и экономисты МЭА и еврочиновники предупредили, что с учетом очень низких поставок газа из России для Европы сейчас критически важно продолжение экономии газа.