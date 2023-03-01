Европу предупредили о «газовом ударе» Китая

Одной из главных загадок на газовом рынке в этом году является потребность в газе Китая. Если спрос на него, а следовательно закупки на рынках достигнут уровня позапрошлого года, когда Поднебесная стала главным импортером сжиженного газа (СПГ) в мире, то Европе придется нелегко. В Международном энергетическом агентстве (МЭА) считают, что высокий спрос на газ в КНР опаснее для Старого Света, чем даже полное прекращение поставок газа из России.

Спрос на газ в Китае – главная неизвестная величина большого газового уравнения, но квартальный доклад МЭА содержит прогноз, что, если цены на газ еще больше снизятся, а китайская экономика быстро восстановится после коронавирусной пандемии, то спрос на газ в Поднебесной в 2023 году может вырасти на 35%! Такой скачок, естественно, резко усилит конкуренцию за «голубое топливо» и даже может поднять цены на него до рекордного уровня, как летом 2022 года.