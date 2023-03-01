Синоптики огорошили Европу прогнозом погоды на март

Сегодня утром миллионы европейцев, наверняка, облегченно вздохнули, взглянув на календарь. Зима, которой все так боялись летом и осенью прошлого года, благополучно закончилась. Наступила весна, но весна календарная. Погода в последние годы нередко преподносит на смене сезонов сюрпризы. Не исключено, что это произойдет и в марте текущего года.

Метеорологи, сообщает Bloomberg, уже предупредили европейцев о вероятном приходе волны холода в марте и снегопадах на большей части континента, в ряде европейских стран, включая Германию и Великобританию. Естественно, любое снижение температуры наружного воздуха в это время года приводит к повышению потребления газа и росту цен на него.

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Кроме понижения температуры, метеорологи Maxar Technologies Inc., Atmospheric G2 и Marex прогнозируют в начале марта и снегопады. Специалисты объясняют похолодание в северном полушарии неожиданным атмосферным явлением, известным как стратосферное потепление.

Кстати, по другую сторону Атлантики погода тоже показала свой непостоянный характер и уже отметилась сильными снегопадами и метелями на северо-востоке США, в том числе и в Нью-Йорке.

«Мы прогнозируем снегопады в Германии, Альпах, Польше, на юго-востоке и северо-востоке Европы и в отдельных частях Великобритании»,- уточняет прогноз метеоролог Marex Эванджелина Куксон.

Теплая зима в большой мере способствовала снижению цен на газ в последние месяцы более чем на 80% по сравнению с рекордно высокими ценами в августе прошлого года. Сейчас газ можно купить по цене, которая была до 24 февраля 2022 года. Обвал цен на «голубое топливо» немного ослабил инфляцию и опасения прихода рецессии, а также помог сохранить запасы газа выше обычных. Сейчас в среднем по Европе уровень газа в подземных хранилищах составляет 62%. Причем, в конце отопительного сезона, когда коммунальщики забирают газ из хранилищ, в этом году в ряде стран они его в хранилища закачивали.

После холодной первой половины марта температура начнет постепенно опускаться к привычным показателям начала весны. Однако в Скандинавии холодная погода может задержаться и во второй половине месяца.

Подтверждают прогнозы общеевропейской метеослужбы о мартовском похолодании и метеорологи почти во всех европейских странах. К примеру, немецкая метеослужба DWD ожидает в начале марта холодную погоду с дождями на равнинах и снегопадами в горах. Кстати, метеорологи отмечают трудность прогнозирования погоды при стратосферном потеплении.

Несмотря на грядущее похолодание, скорее всего, последнее этой весной, закончившаяся зима была аномально теплой и вошла в десятку самых теплых зим в Европе за четыре последних десятилетия.