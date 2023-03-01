За дискредитацию участников СВО предложили ввести ответственность до 15 лет заключения

В Госдуму поступила инициатива, предполагающая введение уголовной ответственности за дискредитацию всех участников специальной военной операции, включая добровольцев.

Как написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин, соответствующие поправки предлагается внести в Уголовный кодекс РФ и КоАП.

«Наказание нарушителям грозит строгое: штрафы до 5 млн рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо исправительные или принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы сроком до 15 лет», — отметил Володин.

Он подчеркнул, что норма защитит всех, «кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и наших граждан».

«Любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач, недопустимы», — подчеркнул спикер.

Второе чтение законопроекта с поправками состоится завтра, 2 марта; итоговое чтение намечено на 14 марта.