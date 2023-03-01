Заключившие СПИК автопроизводители смогут уплатить утильсбор в конце года

Российским автохолдингам, заключившим специальный инвестиционный контракт (СПИК), в 2023 году снова дали возможность перенести уплату утилизационного сбора.

Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба кабмина. Конечный срок уплаты утильсбора за IV квартал 2022 года и за I-III кварталы 2023 года намечен на 15 декабря.

«Отсрочка должна помочь автопроизводителям решить проблему дефицита оборотных средств, а также создать запас комплектующих для бесперебойной работы производственных линий», — поясняется в сообщении.

Аналогичное решение было принято в 2022 году. Мера была разработана в целях поддержки отрасли в условиях санкций.

Механизм СПИК позволяет привлекать частные капиталовложения в проекты новых промпроизводств. Власти в таком случае гарантируют инвестору выгодные и неизменные условия, в том числе налоговые льготы.