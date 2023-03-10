«Аэродинамика» инвестирует в реконструкцию аэропорта Сочи 25 млрд рублей

Губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву представили проект реконструкции аэропорта в Сочи.

Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«В прошлом году на аэропорт в Сочи легла дополнительная нагрузка. Здесь установили рекорд по пассажиропотоку — приняли 13 млн человек. Поэтому вопрос его расширения уже давно назрел. Важно, чтобы проект отражал текущий статус аэровокзала как международного пересадочного хаба, ведь с новым терминалом он сможет обслуживать до 20 млн пассажиров в год», — отметил глава региона.

По словам директора по развитию инфраструктуры ООО «Аэродинамика» Рената Сайфуллина, в развитие воздушной гавани компания планирует вложить 25 млрд руб. В рамках проекта будет построен новый аэровокзальный комплекс, грузовой терминал, аэропорт оборудуют коммерческими и рекреационными зонами, а также служебно-технической территорией.

Площадь нового терминала составит около 40 тыс. кв. м., его соединят с действующим комплексом крытым переходом.

Реконструкция увеличит число взлетно-посадочных операций с 24 до 33 в час; пропускная способность местных воздушных линий вырастет с 600 до 1 тыс. пассажиров в час. В год обновленный аэропорт сможет обслуживать до 20 млн человек.

С 2020 года международный аэропорт Сочи стабильно входит в топ-5 по объему пассажирских перевозок в России; с 2022 года он является главным южным международным авиахабом страны. Полеты выполняют по 65 внутрироссийским и международным направлениям.

«Аэродинамика» (ранее — «Базэл Аэро») — оператор ряда аэропортов РФ, компания контролирует, в частности, воздушные гавани Краснодарского края (Краснодар, Сочи, Анапа).