Акции дня: ожидания по дивидендам подталкивают котировки «Башнефти»

В лидеры торгов на Мосбирже в пятницу, 10 марта вышли привилегированные бумаги «Башнефти». За сессию котировки выросли на +2,27% до 855 рублей за акцию.

Ожидание высоких дивидендов повысило интерес к бумагам, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. «В июне ожидается ГОСА, на котором будет рекомендован дивиденд по итогам 2022 года. Судя по данным стоимости чистых активов, у компании все в порядке с прибылью. Можно ожидать дивидендов около 200 руб. на акцию», - предположил инвестбанкир, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал -0,61% до 2276,25 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,86% до 942,75 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:40 мск составила 82,92 долларов за баррель (+1,63%). Российская валюта слабела – 75,89 руб. за доллар.