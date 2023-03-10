Финансовые рынки Фондовый рынок США

S&P 500: большая банковская резня

Глеб Баранов
10 марта 2023, 10:38

Индекс Dow откатился вчера до уровня начала ноября, а S&P 500 рухнул до семинедельного минимума: акции американских банков пережили худший день с 2020 года. Проблемы двух из них – Silvergate и Silicon Valley – привели к панической распродаже во всем секторе.

Коллаж: Тамара Ларина