S&P 500: большая банковская резня

Не так давно, когда ФРС заливала рынки ликвидностью, число IPO било рекорды, а биткоин переписывал максимумы, Silvergate Bank и Silicon Valley Bank вели, как считалось, прогрессивный бизнес. Первый, разработав платежную сеть SEN, стал столпом расчетов в криптомире, а второй и в самом деле был банком Кремниевой долины.

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