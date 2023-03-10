Не так давно, когда ФРС заливала рынки ликвидностью, число IPO било рекорды, а биткоин переписывал максимумы, Silvergate Bank и Silicon Valley Bank вели, как считалось, прогрессивный бизнес. Первый, разработав платежную сеть SEN, стал столпом расчетов в криптомире, а второй и в самом деле был банком Кремниевой долины.
S&P 500: большая банковская резня
Индекс Dow откатился вчера до уровня начала ноября, а S&P 500 рухнул до семинедельного минимума: акции американских банков пережили худший день с 2020 года. Проблемы двух из них – Silvergate и Silicon Valley – привели к панической распродаже во всем секторе.
Коллаж: Тамара Ларина
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