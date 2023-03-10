Алтайское предприятие до лета выпустит опытную партию шин для самолета МС-21

В мае алтайский завод «ЯШЗ авиа» (предприятие холдинга «Вертолеты России») планирует выпустить опытную партию авиационных шин для отечественного пассажирского самолета МС-21.

Об этом рассказал управляющий директор предприятия Борис Шалагин, передает ТАСС. Продукция «ЯШЗ авиа» должна заместить импортные шины.

«Перед нам поставлена очень серьезная задача: в очень короткие сроки, в течение мая, изготовить первые опытные партии и носовой, и основной шин. Сейчас идет сдача станков для их производства. Не дожидаясь прихода оборудования, мы готовим площадки, чтобы сразу устанавливать и подключать его», — цитирует Шалагина агентство.

Топ-менеджер не смог сказать что-либо относительно сроков запуска промышленного производства — по его словам, сперва нужно провести все необходимые испытания и сертифицировать продукцию.

Уточняется, что в Омске управляющий директор алтайского завода принял разработанный местной компанией «Поликон» станок для сборки второй стадии авиационной шины.

В прошлом месяце ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация, входит в госкорпорацию «Ростех») сообщила, что до конца 2025 года собирается поставить «Аэрофлоту» 18 машин МС-21.

ООО «ЯШЗ Авиа» — крупнейший в России лицензированный разработчик и производитель более 100 типоразмеров авиашин для самолетов, вертолетов и наземной техники военного, гражданского и двойного назначения. Предприятие исполняет контракты Минобороны, ФСБ, МЧС и Росгвардии.