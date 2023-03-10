«Белуга» выплыла

Beluga Group в 2022 году отгрузила потребителям 16,8 млн декалитров алкоголя, что на 7% выше показателя предыдущего года. Как говорится в материалах компании, рост продаж наблюдался как в группе брендов собственного производства — 13,9 млн декалитров (+5,4%), так и импортируемых — 2,9 млн декалитров (+13,8%).

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Выручка компании выросла в прошлом году на 30% до 97,3 млрд руб., валовая прибыль – на 43% до 38,4 млрд руб., EBITDA – на 66% до 17,4 млрд руб., чистая прибыль – на 119% до 8,4 млрд руб.

Очень сильные результаты компании прогнозировались участниками рынка, из-за чего акции компании активно покупали в преддверии публикации отчетности. За 9 дней с 1 марта капитализация компании выросла на 18%, в том числе вчера – на 8,7%.

В пятницу бумаги слабо дешевеют, что вызвано не столько коррекцией «по факту» состоявшегося события, сколько общими негативными инвестиционными настроениями трейдеров и локальной перепроданностью акции. От серьезных распродаж бумагу удерживают ожидания, что в понедельник совет директоров компании даст рекомендацию по выплате финальных дивидендов за 2022 году.

В прошлом году компания уже платила промежуточные дивиденды за 6 и 9 месяцев, составившие, соответственно, 150 и 75 рублей на акцию.

Осенью прошлого года компания утвердила новую дивидендную политику, предусматривающую направление на дивиденды не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО за год. Ранее этот показатель составлял 25%. При этом выплаты должны осуществляться не реже двух раз в год.

Высокая частота выплаты дивидендов всегда повышает инвестиционную привлекательность эмитента, поскольку в том числе позволяет инвесторам более эффективно реинвестировать полученные выплаты.

Аналитики позитивно смотрят на дальнейшие перспективы «Белуги», отмечая, что компания не попала под западные санкции, при том, что из-за них наша страна потеряла порядка 90% премиального иностранного алкоголя. Значительную часть этой ниши может занять Beluga Group.

Растет и потребление крепкого алкоголя. По данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza розничные продажи спиртных напитков крепче 25 градусов в 2022 году возросли на 7,5% до 6,8 литра на человека в год. При этом инфляционный рост стоимости своей продукции «Белуга» будет перекладывать на плечи потребителей.

Еще одним направление роста прибыльности обещает стать развитие собственной сети магазинов «ВинЛаб», число которых по итогам прошлого года достигло 1350. Объем их продаж вырос на 52,3%, а средний чек - на 11,1%. «Собственный ретейл позволяет напрямую взаимодействовать с потребителями, оперативно реагируя на их предпочтения, и развивать e-commerce-направление по системе click&collect, объем продаж в котором за год увеличился на 115%», говорится в материалах компании.

С точки зрения технического анализа, потенциал роста до сильного сопротивления 4070 рублей составляет чуть менее 20%. Техническая поддержка расположена на те же 20% ниже текущих цен, в районе 2800-2900 рублей.

