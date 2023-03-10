Большинство россиян выступили за отмену ЕГЭ — опрос

Смысл в отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для школьников видят 66% россиян.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом SuperJob.ru и опубликованные на его сайте.

Отмечается, что выход РФ из Болонской системы актуализировал вопрос о Едином госэкзамене; властям даже пришлось опровергнуть слухи о его отмене.

«В том, что ЕГЭ необходимо отменить, убеждены 2 из 3 россиян (66%). Лишь 16% считают, что ЕГЭ — это достойная замена устаревшей традиционной форме аттестации. По их наблюдениям, введение унифицированного тестирования резко снизило уровень коррупции при поступлении в вузы и сделало высшее образование более доступным для школьников из регионов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что среди респондентов старше 45 лет мнения, согласно которому систему ЕГЭ следует упразднить, придерживаются три четверти респондентов (77%). Среди опрошенных до 24 лет за сохранение Единого госэкзамена выступил примерно каждый третий (32%). Еще 18% респондентов данная проблема не интересует вовсе.

Среди родителей выпускников средних школ за отмену ЕГЭ высказались 76%, положительно к действующей системе относятся 19%, а 5% равнодушны к этому вопросу. «Долгое время, с 2009 по 2022 год, популярность выпускного тестирования снижалась и достигла минимума в 2021 году — родителей беспокоило качество подготовки детей на удаленке. С 2022 года количество матерей и отцов, положительно, оценивающих ЕГЭ, немного выросло», — указывают авторы исследования.

Сообщается, что 63% учителей хотели бы отменить ЕГЭ, 34% уверены, что этого делать не стоит; 3% заявили, что для них эта тема не имеет значения.

На минувшей неделе глава Рособрнадзора Анзор Музаев в очередной раз заявил, что отказ России от Болонской системы высшего образования не предполагает отмену Единого государственного экзамена. Он подчеркнул, что ЕГЭ никогда не был связан с Болонской системой.