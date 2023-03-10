Чистая прибыль «Белуга групп» в 2022 году выросла более чем в два раза

Выручка входящей в число крупнейших производителей алкоголя в РФ компании Beluga Group в прошлом году выросла на 29,9% и составила 97,32 млрд руб. по МСФО.

Об этом говорится в отчете компании. Отмечается, что динамику обеспечил рост отгрузок брендов премиум-сегмента, а также развитие сети магазинов «ВинЛаб».

EBITDA группы увеличилась в 1,7 раза, до 17,36 млрд руб. Рентабельность по показателю составила 17,8% против 14% в 2021-м. Операционная прибыль превысила 13 млрд руб., поднявшись в 1,7 раза.

Чистая прибыль Beluga Group по итогам 2022 года выросла в 2,2 раза, составив 8,44 млрд руб., указывается в пресс-релизе.

Ключевые бренды основанной в 1999 году компании Beluga Group — марки водки Beluga, «Беленькая», «Архангельская», «Мягков», тихое вино Golubitskoe Estate, игристое вино Tete de Cheval, биттеры Beluga Hunting, российские коньяки «Золотой Резерв» и «Бастион», джин Green Baboon, шотландский виски Fox & Dogs и ром Devil's Island. Компании принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, а также винное хозяйство «Поместье Голубицкое», собственная система дистрибуции и розничная сеть «ВинЛаб», в которую входят более 1,3 тыс. магазинов.

В декабре 2022 года стало известно, что основатель Beluga Group Александр Мечетин покинул пост председателя правления компании, который возглавлял более 20 лет. Также Мечетин перестал быть контролирующим акционером, сократив долю владения акциями компании с 58% до 39,38%.