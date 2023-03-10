Экономика продолжает оживать

Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, увеличился в феврале по сравнению с январем, превысив на 11,4% средний уровень четвертого квартала 2022 года. На это указывается в обзоре, опубликованном на сайте Центрального Банка Российской Федерации.

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Ориентированные на инвестиционный спрос отрасли лидируют

Так, в отраслях, ориентированных на внешний спрос, в феврале наблюдался значительный рост поступлений. Входящие финансовые потоки увеличились за счет крупных отраслей, в которых месяцем ранее отмечалась негативная динамика: нефтепереработки, оптовой торговли и добычи сырой нефти и газа. Это в целом соотносится с наблюдавшейся курсовой динамикой и восстановлением экспортных поставок нефти и нефтепродуктов в начале года после их некоторого снижения в декабре, отметили в ЦБ РФ. При этом в металлургии напротив, сохранилось значительное отставание объема входящих потоков от среднего уровня IV квартала 2022 года.

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В отраслях, ориентированных на потребительский спрос, в феврале также наблюдалось существенное увеличение финансовых поступлений. Значительно ускорился рост в крупных отраслях, в которых ранее наблюдалась умеренная динамика. Заметно выросли розничная торговля и операции с недвижимым имуществом. Кроме того, поддержку потребительским отраслям оказали оптовая торговля, производство пищевых продуктов, сельское хозяйство, предоставление питания и туризм.

В отраслях, ориентированных на промежуточное потребление, как и в других группах отраслей, объем поступлений значительно превышал средний уровень IV квартала 2022 года. Основной положительный вклад внесла оптовая торговля, где в феврале финансовые потоки выросли относительно среднего уровня предыдущего квартала после отставания в январе. Также рост наблюдался в деятельности сухопутного и трубопроводного транспорта, в сельском хозяйстве и обеспечении электрической энергией. Негативный вклад внесла металлургия, где, как и в январе, объем входящих платежей отставал от среднего уровня IV квартала прошлого года.

В отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос, был отмечен самый активный рост входящих финансовых потоков в феврале среди всех укрупненных групп отраслей. Наибольший положительный вклад внесла деятельность в сфере научных исследований, где, как и в январе, наблюдалось значительное превышение объема поступлений над средним уровнем IV квартала 2022 года. Также рост продемонстрировали деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, а также строительство инженерных сооружений. Негативный вклад внесло строительство зданий, где, к сожалению, сохранилось отставание от среднего уровня IV квартала 2022 года.

В феврале 2023 года наблюдалась положительная динамика сезонно скорректированных объемов входящих финансовых потоков (без учета сектора добычи и сектора государственного управления) в большинстве федеральных округов. Впрочем, снижение финансовых потоков продолжилось в Сибирском федеральном округе в феврале. Это объясняется продолжением падения объема поступлений в обрабатывающем секторе, пояснили в ЦБ.

Наибольший рост объемов входящих платежей (без учета сектора добычи и сектора государственного управления) отмечался в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. В Южном федеральном округе основными драйверами поступлений были сельское хозяйство и транспортировка и хранение, в Северо-Кавказском федеральном округе — сельское хозяйство и строительство.

Последствия антироссийских санкций будут и дальше нивелироваться

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал в комментарии «Эксперту» предположил, что в перспективе наиболее энергично будут развиваться те же отрасли, которые себя хорошо показали и в прошлом году. Так, за счет господдержки продолжит очень активно расти IT. Очень хорошо себя показал девелопмент, динамичны технологии, а также отрасли, которые рассчитаны на участие в инфраструктурных проектах.

«Я думаю, что будет хорошую динамику показывать пищевая промышленность, продолжат появляться много российских компаний в сфере одежды и обуви, которые будут замещать ушедшие из России международные бренды», — спрогнозировал эксперт.

Представленные данные вполне закономерны, констатировал в свою очередь в беседе с корреспондентом «Эксперта» финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт. Так, в преддверии посевной пошли деньги в агропромышленный комплекс, активизировалась строительная отрасль и, соответственно, логистика. Повсеместно восстанавливаются экспортные потоки в секторах нефтегазовой отрасли.

«В целом считаю, что санкционные последствия постепенно будут нивелироваться за счет дальнейшего увеличения импортозамещения и параллельного импорта. Экономическая активность будет нарастать, к лету в полной мере заработают деньги, направленные из ФНБ в экономику страны», — заявил эксперт.

Он добавил, что переориентировать экономику из сырьевой в высокотехнологичную за один год — задача сверхсложная, но все предпосылки для роста ВВП России в пределах 0,5-1% в 2023 году в настоящее время в наличии есть.