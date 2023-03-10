Экс-глава спецслужбы «Натив» назвал критические участки для безопасности России

Экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт и политолог Яков Кедми назвал критические участки для безопасности России.

По словам бывшего разведчика, кроме Донбасса, где продолжается тяжёлая битва за его освобождение, это ещё Брянская область и Приднестровье.

«Как обеспечить безопасность Брянской области – для этого не надо заканчивать академию Генштаба», – подчеркнул Кедми.

При этом он считает, что возня вокруг непризнанной республики показывает, что США и НАТО хотят создать базу для флота в Румынии. Крым же, как считает он, это не ответ на американскую военно-морскую базу в Румынии с американскими кораблями и подлодками.

«Ответ – это Одесса и Измаил. Без этих двух вещей невозможно говорить серьезно и считать, что поверят, что безопасность России будет обеспечена. Это должна быть вся левобережная Украина минимум и черноморское побережье. Без них нет безопасности России с территории Украины, со Средиземного моря», – цитирует экс-главу спецслужбы «Натив» Telegram-канал «Пул N3».

Как ранее писал «Эксперт», Кедми назвал единственный способ, при котором Россия сможет победить Украину и поставить коллективный Запад на место. По мнению эксперта, для этого надо начать воевать не только в Донбассе, но и на других участках.