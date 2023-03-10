Вслед за американскими рынками посыпались Азия и Европа

Обвал криптовалютной организации в Соединенных Штатах спровоцировал обвалы акций на финансовых площадках по всему миру. За окном календарная весна, однако «зима» в мире криптовалют продолжается и не собирается сдавать позиции. В начале недели банк Silvergate из Кремниевой долины, Калифорния, специализирующийся на операциях в цифровых валютах, публично усомнился в жизнеспособности сети криптоплатежей Silvergate Exchange Network, а через два дня холдинговая компания Silvergate Capital Corp объявила о прекращении ее работы.
Очередной коллапс и очередное исчезновение крупной криптовалютной площадки широкими кругами разошлись по финансовому миру, почти везде вызывая панические настроения.
Первыми отреагировали обвалом американские площадки. Сегодня на события в Америке отреагировали азиатские биржи, для которых пятница, 10 марта, стала худшим днем за пять последних месяцев. Напуганные инвесторы начали лихорадочно продавать акции. В результате авторитетный MSCI Asia Pacific Index упал на 2,1%, что стало крупнейшим падением с 11 октября 2022 года.
Одними из наиболее пострадавших стали акции китайских компаний, потерявшие за один день все успехи и достижения двух месяцев 23-го года. Правда, в Поднебесной обвал проходил еще и на не очень благоприятном местном фоне: неопределенном положении китайской экономики и отсутствии свежих идей на сессии ВСНП. Сильно упали и акции японских компаний. При этом, после последнего выступления на этом посту главы японского центробанка Bank of Japan Харухико Куроды стало ясно, что им не стоит рассчитывать на помощь главного японского банка. Сильнее всего досталось банкам – акции банков Страны восходящего солнца, например, пережили самый сильный за три года обвал.
Вообще же за текущую неделю азиатские финансовые рынки потеряли 2,6%: MSCI Asia Pacific Index в конечном счете снизился на 1,9%; японский индекс Topix тоже на 1,9%, а Nikkei 225 – на 1,7%. Китайские индексы: Hang Seng Index – на 3%; Hang Seng China Enterprises – на 3,1%, а Shanghai Composite – на 1,4%. Потери южнокорейского индекса Kospi Index составили 1%; а Kospi 200 – на 1,1%.
Потери зафиксировали также главные австралийские, новозеландские, индийские, тайские, филиппинские, сингапурские и другие азиатские индексы.
Европейские акции тоже крайне болезненно отреагировали на бурные события за океаном и снизились до месячного минимума. Сильнее всего очередной удар по криптовалютам ударил в Европе так же, как в Азии, по банкам.
К примеру, Stoxx Europe 600 Index опустился к 8.11 утра по Гринвичу на 1,4% by 8:11; S&P 500 потерял по двухнедельному максимуму.