Вслед за американскими рынками посыпались Азия и Европа

Обвал криптовалютной организации в Соединенных Штатах спровоцировал обвалы акций на финансовых площадках по всему миру. За окном календарная весна, однако «зима» в мире криптовалют продолжается и не собирается сдавать позиции. В начале недели банк Silvergate из Кремниевой долины, Калифорния, специализирующийся на операциях в цифровых валютах, публично усомнился в жизнеспособности сети криптоплатежей Silvergate Exchange Network, а через два дня холдинговая компания Silvergate Capital Corp объявила о прекращении ее работы.

Очередной коллапс и очередное исчезновение крупной криптовалютной площадки широкими кругами разошлись по финансовому миру, почти везде вызывая панические настроения.