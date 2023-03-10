Контроль радиации на атомных плавучих энергоблоках обеспечат системы московской разработки

Системы радиационного контроля (СРК) «Феникс» будут использованы на четырех российских модернизированных атомных плавучих энергоблоках (МПЭБ). Соответствующий контракт заключило научно-производственное предприятие (НПП) «Доза». Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Атомные плавучие энергоблоки обеспечивают энергией крупные промышленные предприятия и горнодобывающие комплексы. Предприятие поставит радиометры и дозиметры, блоки детектирования излучений, а также блок обработки и передачи информации.

В столице работают более 3,5 тыс промышленных предприятий, напомнит глава департамента, что делает Москвы одним из крупнейших мировых центров науки и технологий.

По словам гендиректора НПП «Доза» Алексея Нурлыбаева «Феникс» не имеет аналогов в мире. Инновационные инженерные решения, современные технологии и высокая стандартизация делают разработку уникальной по своей надежности и удобству эксплуатации, отметил он.

Предприятие уже устанавливало аналогичную систему на четырех российских атомных ледоколах и судне для транспортировки жидких радиоактивных отходов. В прошлом году компания заключила контракты на поставку этих систем еще для трех атомных ледоколов.