Лавров предупредил Запад о последствиях в случае блокировки расследования по «Северным потокам»

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предупредил Запад о последствиях в случае блокировки расследования по взрывам на «Северных потоках».

По его словам, расследование теракта на газопроводах не должно быть заблокировано. Но если это всё-таки произойдёт, то Москва будет думать о том, как отвечать Западу на прямое покушение на свою собственность, передаёт РИА Новости.

«Это грубейшая террористическая атака не останется нерасследованной. Если будет заблокировано расследование, объективное, беспристрастное, которое будет транспарентным, конечно, мы будем думать, как отвечать Западу на эту прямую атаку, прямое покушение на нашу собственность, по большому счету», – предупредил глава МИД РФ.

Как ранее писал «Эксперт», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сомневаются в достоверности версий западных СМИ о причастности некоей проукраинской группировки к подрыву газопроводов «Северный поток». По его мнению, такая сложная задача под силу лишь небольшому количеству спецслужб.

8 февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование взрывов на «Северных потоках», в котором рассказал, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне прошлого года в ходе учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

По его мнению, Вашингтон организовал диверсию на «Северных потоках» из-за недоверия к Германии, с целью удержать страну «в режиме антироссийских санкций».

7 марта американское издание New York Times сообщило о наличии разведданных. В них якобы утверждается, что за диверсией на газопроводах стоит проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны властям «незалежной». В свою очередь, Zeit (Германия) также утверждает, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.

8 марта британская газета газеты Times написала, что разведке западных стран известно имя предполагаемого «спонсора» диверсий на газопроводах «Северный поток». При этом, как утверждает издание, этот человек украинец, но он никак не связано с киевскими властями.



