Лукашенко заявил, что Минск смог переориентировать 80% заблокированного санкциями экспорта

Белоруссия смогла переориентировать большую часть приостановленного из-за ограничений Запада экспорта на дружественные страны.

Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

«Еще одна важнейшая задача для нашей открытой экономики — рост экспорта. Объективно нам пока не удалось полноценно компенсировать все потери. Как мне докладывают, на рынки дружественных стран переориентировано порядка 80%. Так что ситуация не драматична, но все, что недобрали в прошлом году, мы должны восполнить в этом», — заявил белорусский лидер в ходе совещания с правительством.

По его словам, к настоящему моменту Минск значительно нарастил товарооборот с Москвой. «Однако и здесь есть нерешенные проблемы. В частности, с прохождением продукции белорусской деревообработки по территории РФ. А ведь это наш экспорт в третьи страны», — отметил Лукашенко.

На минувшей неделе состоялся государственный визит белорусского лидера в Китай, в ходе которого Лукашенко встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета Ли Кэцяном и главой Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. По итогам переговоров было подписано 16 межгосударственных соглашений, суть которых по китайской традиции не раскрывается. По словам белорусского президента, его страна заинтересована в сотрудничестве с КНР и в создании совместных или модернизации белорусских предприятий с помощью китайских технологий.