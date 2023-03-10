Министрой попросил ФАС проверить рост цен на металл

Глава Министерства строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин сообщил, что ведомство обратилось в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить рост цен на металлопродукцию.

Об этом пишет ТАСС.

«Соответствующее обращение мы направили и в ФАС, потому что нас не устраивает рост цен на арматуру, который за последние три недели произошел. В этой части мы активно с ФАС будем отрабатывать, почему это происходит», — заявил Файзуллин в ходе парламентского диалога в Совете Федерации.

По словам чиновника, предыдущий стремительный рост цен на металл отмечался в 2020 и 2021 годах. Тогда было предложено перевести закупки девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено. Кроме того, в августе 2021 года кабмин разрешил увеличивать цены госконтрактов на строительство, реконструкцию и капремонт в пределах 30% для компенсации удорожания стройматериалов.

В апреле 2021 года ФАС возбудила в отношении «Северстали», ММК и НЛМК три отдельных дела по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на их продукцию на внутреннем рынке. Антимонопольное ведомство указало на то, что цены трех производителей в первом полугодии 2021 года поднялись более чем на 50%, при этом цены на сырье росли более низкими темпами, а спрос существенно не менялся. Металлурги, в свою очередь, заявили, что рост цен на внутреннем рынке был обусловлен мировой конъюнктурой. Компании были признаны нарушившими антимонопольное законодательство, сами они не согласились с выводами ФАС. Позже ведомство наложило на «Северсталь» оборотный штраф в 8,725 млрд руб. Штрафы были наложены также на ММК и НЛМК, однако их размер не сообщался.

В январе стало известно, что металлурги заявили о желании уладить спор с ФАС мирным путем. В итоге служба подтвердила возможность заключения мировых соглашений с «Северсталью», ММК и НЛМК из-за существенного ухудшения финансового положения компаний после введения санкций.