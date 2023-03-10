Минобороны РФ назвало имена украинских участников биологических программ США

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов на специальном брифинге Минобороны РФ назвал новые имена участников военно-биологических программ США, в их числе представители государственных институтов и частных компаний Украины.

По его словам, руководитель центра общественного здоровья Владимир Курпита осуществлял общий контроль и руководство взаимодействием специалистов из «незалежной» с управлением по снижению угрозы Пентагона (DITRA). Кроме того, он организовывал отбор биологических проб от украинских граждан и передачу их за рубеж, передаёт РИА Новости.

Сергей Моргун – начальник санитарно-эпидемиологического управления ВСУ – является одним из организаторов взаимодействия Минобороны Украины с DITRA. Кроме того, он, как отметил Кириллов, был одним из руководителей проекта UP-8, курировал исследования хантавирусов. На этом посту Моргун сменил Сергея Литовку, который руководил сопряженными с риском для жизни и здоровья испытаниями на военнослужащих ВСУ в рамках изучения вируса Конго-крымской лихорадки и хантавирусов.

Помимо Моргуна, Курпиты и Литовки, в исследованиях биологических программ США была задействована заведующая референс-лабораторий Центра общественного здоровья Минздрава «незалежной» Ирина Демчишина, которая выступала в роли посредника при взаимодействии с подрядными организациями Пентагона – компаниями Black&Veatch и Metabiota. Также она контролировала выполнение проектов DITRA серий UP и TAP.

По словам Кириллова, среди ранее названных участников были должностные лица Пентагона, а также американских биотехнологических компаний и подрядных организаций американского военного ведомства.

Как ранее писал «Эксперт», Совет Федерации и Госдума приняли проект обращения к парламентам мира, в котором российские парламентарии призвали зарубежных коллег поинтересоваться у своих правительств медико-биологической деятельностью DTRA (Агентства по сокращению угрозы оружия массового поражения Минобороны США) и других структур Пентагона на территории своих стран.