Минобороны сообщило оперативную информацию о ходе спецоперации

Министерство обороны России сообщило оперативную информацию о ходе специальной военной операции на Украине.

Как рассказал на брифинге 10 марта официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, за последние сутки на херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 20 украинских военнослужащих, 4 автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии и ударами ракетных войск группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка, Красный Лиман, Григоровка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). Потери ВСУ здесь составили до 120 украинских военнослужащих, 2 пикапа, гаубица Д-30 и артиллерийская система М777 производства США.

На Купянском направлении огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила ВСУ в районах населённых пунктов Стельмаховка (ЛНР), Гряниковка, Синьковка и Тимковка (Харьковская область). Уничтожено до 40 украинских военнослужащих и 2 автомобиля.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар (ДНР), Гуляйполе, Преображенка и Щербаки (Запорожская область. Уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, 3 пикапа, танк и гаубица Д-30.

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной группировки российских войск, ударов авиации и огня артиллерии ВС РФ уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, 7 боевых бронированных машин, 3 автомобиля, 2 гаубицы (Д-20 и Д-30), а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». В районе населённого пункта Петропавловка (ДНР) поражён украинский зенитный ракетный комплекс С-300.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли за сутки поражение 83 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах.

Истребительной авиацией ВКС РФ в районе населённого пункта Марьинка (ДНР) сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины. Российские средства ПВО сбили 9 снарядов РСЗО HIMARS и уничтожили 7 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Синьковка (Харьковская область), Русин Яр, Степное, Старомайорское, Владимировка, Угледар (ДНР), а также Пологи (Запорожская область).

За всё время спецоперации ВС РФ уничтожили 400 самолётов, 218 вертолётов, 3 373 БПЛА, 411 ЗРК, 8 249 танков и других боевых бронированных машин, 1 055 боевых машин РСЗО, 4 315 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 8 830 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 9 марта Минобороны сообщило, что ВСУ продолжает нести большие потери на всех основных направлениях.