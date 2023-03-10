Минстрой и МЧС в 2023 году разработают нормативную базу для проектов деревянных девятиэтажек

Минстрой в 2023 году планирует завершить работу по изучению возможности строительства девятиэтажек из дерева.

Об этом сообщил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, передает «Интерфакс».

«Сегодня у нас в экспертизе России находится документация уже на девятиэтажные объекты, которые будут, возможно, строить (...) Эта работа, она обеспечивается соответствующей разработкой нормативной базы, которую мы вместе с МЧС и Роспотребнадзором отрабатываем для того, чтобы была возможность реализовывать такие проекты. Я думаю, что мы в течение 2023 года завершим эту работу», — заявил чиновник в ходе парламентского диалога в Совфеде.

В середине прошлого года Минстрой и МЧС РФ утвердили план мероприятий по развитию деревянного домостроения на период до 2024 года, который предполагает как актуализацию имеющихся, так и разработку новых нормативно-технических документов для развития деревянного домостроения. Кроме того, план включает организацию совместной работы ведомств с АФК «Система», в которую входит лесопромышленный холдинг Segezha Group.

В декабре «Эксперт» писал, что АФК «Система» создала группу «CLT Девелопмент» для реализации проектов по строительству деревянных домов с технологией применения CLT панелей. Новое предприятие будет фокусироваться на реализации проектов коммерческой, в том числе гостиничной, и жилой застройки в рамках государственного и частного заказов. Также у «CLT Девелопмент» будут собственные проекты жилой и комплексной застройки.

В январе сообщалось, что с 2024 у российских застройщиков может появиться возможность возводить пятиэтажки из дерева.