Сланцевая игра США окончена: ОПЕК вернул контроль над нефтяным рынком

Нефтяной картель ОПЕК вновь является самой влиятельной силой на глобальном рынке нефти и останется ей в ближайшем и среднесрочном будущем, утверждает Oil Price со ссылкой на топ-менеджеров американских нефтяных компаний, собравшихся на этой неделе в Хьюстон на энергетическую конференцию CERAWeek. Этот вывод основывается на замедлении роста добычи сланцевого сектора США, главного конкурента ОПЕК в последние 10-15 лет. Дни сланцевой революции и стремительного допандемического роста добычи нефти в США остались в прошлом. Американским нефтяникам не позволяют резко наращивать добычу «черного золота» доминирующая сейчас в нефтяном секторе США финансовая дисциплина, проблемы с цепочками поставок, высокая инфляция и снижение производительности скважин.
Постковидная реальность оказалась для американских сланцевиков тяжелой – они медленно восстанавливают добычу, но еще довольно далеки от рекордной добычи, зафиксированной в конце 2019 – начале 2020 годов. Управление энергетической информации США (EIA) прогнозирует, что добыча нефти в США вырастет в 2023 году по сравнению с прошлым годом до 12,44 млн бар./д., т.е. на 0,56 млн бар./д. или 4,7%. Это почти вдвое ниже допандемического роста добычи. До 2019 года добыча нефти в США росла несколько лет более чем на миллион баррелей в день. В следующем году рост добычи нефти в Америке еще больше замедлится – добыча, по оценкам EIA, достигнет 12,63 млн бар./д., т.е. вырастет менее чем на 200 тыс. млн бар./д. или на 1,5%.
«На горизонте маячит плато»,- цитирует Financial Times (FT) выступление в Хьюстоне главы ConocoPhillips Райана Ланса.
Американские нефтяники несмотря на критику Белого дома, требующего быстрого роста добычи нефти, предпочитают возвращать деньги акционерам, а не вкладывать их, как еще в недалеком прошлом, в расширение производства. На это накладывается истощение скважин, нехватка квалифицированных кадров и проблемы с цепочками поставок. На Дне инвесторов в Chevron на прошлой неделе, к примеру, руководство компании рассказало о том, что не удалось выполнить задачи по добыче в Делавэрском бассейне, входящем в Пермский бассейн, из-за истощения скважин.
Прямо пропорционально замедлению роста добычи нефти в США, растет рыночная доля ОПЕК и его влияние на глобальном нефтяном рынке.
«Мир возвращается к 70-80-м годам прошлого века»,- заявил Ланс на конференции. По его оценкам, доля ОПЕК на рынке вырастет с нынешних ок. 30% до почти 50% в недалеком будущем.
Скотт Шеффилд, глава крупнейшей сланцевой компании Pioneer Natural Resources, рассказал FT в кулуарах CERAWeek, что ближайшие четверть века, по его мнению, тон на глобальном рынке нефти будут задавать Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт, которые планируют нарастить добычу в текущем десятилетии.
«Сланцевики сейчас явно мало что решают»,- объяснил он.
ОПЕК стал главной силой рынка, но несмотря на это и он не может в одиночку обеспечить спрос. Между тем, за исключением перечисленных выше арабских стран Персидского залива, почти во всех остальных нефтедобывающих странах происходит то же, что в Америке – рост добычи в основном из-за недостаточных инвестиций в последние годы замедляется и выходит на плато. Кстати, ОПЕК предупреждает о возникновении такой ситуации и об острой необходимости увеличить инвестиции уже не первый год.
«Боюсь, что если инвестиции не вырастут, у нас возникнут серьезные проблемы с энергетической безопасностью и удовлетворением спроса на нефть»,- предупредил на этой неделе генсек ОПЕК Хайтам аль Гаис.
Ему вторит министр энергетики ОАЭ Сухейль аль Мазруи: «Меня беспокоит не спрос, а наша способность его удовлетворить в будущем».