Сланцевая игра США окончена: ОПЕК вернул контроль над нефтяным рынком

Нефтяной картель ОПЕК вновь является самой влиятельной силой на глобальном рынке нефти и останется ей в ближайшем и среднесрочном будущем, утверждает Oil Price со ссылкой на топ-менеджеров американских нефтяных компаний, собравшихся на этой неделе в Хьюстон на энергетическую конференцию CERAWeek. Этот вывод основывается на замедлении роста добычи сланцевого сектора США, главного конкурента ОПЕК в последние 10-15 лет. Дни сланцевой революции и стремительного допандемического роста добычи нефти в США остались в прошлом. Американским нефтяникам не позволяют резко наращивать добычу «черного золота» доминирующая сейчас в нефтяном секторе США финансовая дисциплина, проблемы с цепочками поставок, высокая инфляция и снижение производительности скважин.

Постковидная реальность оказалась для американских сланцевиков тяжелой – они медленно восстанавливают добычу, но еще довольно далеки от рекордной добычи, зафиксированной в конце 2019 – начале 2020 годов. Управление энергетической информации США (EIA) прогнозирует, что добыча нефти в США вырастет в 2023 году по сравнению с прошлым годом до 12,44 млн бар./д., т.е. на 0,56 млн бар./д. или 4,7%. Это почти вдвое ниже допандемического роста добычи. До 2019 года добыча нефти в США росла несколько лет более чем на миллион баррелей в день. В следующем году рост добычи нефти в Америке еще больше замедлится – добыча, по оценкам EIA, достигнет 12,63 млн бар./д., т.е. вырастет менее чем на 200 тыс. млн бар./д. или на 1,5%.