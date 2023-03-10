Овчинский: на западе Москвы начали строить бизнес-центры за 6,2 млрд рублей на 3,3 тыс. рабочих мест

Компания «Рублево-Архангельское» (входит в ПАО «Сбербанк») начала разрабатывать котлован для двух бизнес-центров на западе Москвы в районе Кунцево. Инвестор вложит в проект 6,2 млрд рублей и обеспечит 3,3 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Проект предусматривающих возведение офисных зданий общей площадью 44 тыс.кв.метров реализуется по программе стимулирования создания мест приложения труда. По ее условиям застройщик частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома, в случае если дополнительно инвестирует в создание новых рабочих мест. Соглашение заключили в 2021 году.

«Ввод в эксплуатацию объектов пройдет в два этапа: в 2024 и 2025 годах. Инвестор уже приступил к разработке котлована будущих бизнес-центров», – сказал Овчинский.

В семиэтажном офисном квартале А23 через всю высоту здания пройдет атриум для дополнительного естественное освещение офисов. На каждом этаже будут открытые озелененные террасы. На первом этаже разместятся магазины и кафе.

В офисном квартале А24 создадут трансформируемый зал для проведения мероприятий, магазины и кафе, лаунж-зону и открытую террасу на кровле площадью 650 кв. метров. На площадке можно будет организовать зону отдыха или проводить встречи под открытым небом. Офисы разместятся со второго по седьмой этаж. Здание будет иметь атриумом высотой 34 метра. Два подземных этажа в обоих зданиях займет паркинг.

Офисы станут частью «умного» города «Рублево-Архангельское», который реализует «Сбербанк». Проект также предусматривает строительство жилых домов, социальных объектов - школ и детских садов, обсустройство парков и скверов.