Последний подарок Silvergate медведям

Вчера биткоин упал на 8,1% до $20320, достигнув низшей отметки с января. Эфир потерял 8,2%, рухнув до $1430. За последнюю неделю они потеряли 13,6% и 13,1% соответственно.

Падали и многие другие криптовалюты. В результате, капитализация этого рынка, в 2021 году вплотную подходившая к $3 трлн, вновь опустилась ниже $1 трлн. Вчера, по данным CoinMarketCap, она достигла $947 млрд.

Это нельзя в полной мере справедливо назвать итогами полуторалетнего падения: минимум капитализации крипторынка – зловещие $666 млрд – пришелся на осень прошлого года. Но минувшая неделя была его отражением в миниатюре.

Обвал в 2022 году шел на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС – биткоин оказался чувствителен к финансовым условиям не меньше, чем иные акции роста. Но затем к этому добавились еще и скандалы вокруг крупных игроков этого рынка. Они почему-то не ожидали такого развития событий, хотя в более ранней истории криптовалют колоссальные падения не были редкостью. На этой неделе было и то, и другое.

Ускорили падение криптовалют “ястребиные” заявления Джерома Пауэлла в Конгрессе США, сумевшие во вторник и среду заставить рынки серьезно пересмотреть взгляды на будущее процентных ставок. Но главным двигателем был скандал. Это была неделя краха банка Silvergate.

2 марта американский банк Silvergate, столкнувшись с набегом вкладчиков, отложил публикацию отчетности и сообщил, что не уверен в том, что сможет продолжать работу. Теперь он объявил о ликвидации.

Это был обычный, имевший необычную специализацию. Он разработал платежную сеть Silvergate Exchange Network (SEN), которая обслуживала криптовалютные компании, позволяя им обменивать доллары в режиме реального времени. И он был первым, предложившим подобную услугу, что позволило ему получить множество клиентов и около $12 млрд на счетах, по которым он практически не платил процентов.

Это был неплохой бизнес – но ровно до тех пор, пока не стало известно, что у банка пропало около $1,2 млрд в рухнувшей криптобирже FTX. А потом пошли слухи о бегстве клиентов, которые с удовольствием раздували те, кто открыл “шорты” по акциям этого банка.

В ноябре, например, Портер Коллинз, известный по книге и фильму The Big Short («Большая игра на понижение»), и другой медведь Марк Коходс обсуждали вероятность набега вкладчиков в социальных сетях. И если они при этом не продали акции банка без покрытия, то сделали большую ошибку.

Продавцов, впрочем, и без них хватало. По данным S3, около 85% акций Silvergate продаются без покрытия – один из самых высоких показателей среди акций в США. И это еще не считая пут-опционов.

Эти бумаги упали на 98% от пика, пришедшегося на ноябрь 2021 года. Как сообщил вчера Bloomberg, с тех пор медведи, ставившие против Silvergate, получили около $780 млн прибыли. Только за последнюю неделю их “шорты” принесли целое состояние – $190 млн.