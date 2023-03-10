Профицит текущего счета платежного баланса значительно сократился по итогам февраля

По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе — феврале составил $12,9 млрд, что в 2,9 раза ниже прошлогоднего уровня ($37,7 млрд). Профицит внешней торговли оценен в $15,3 млрд, что в 2,8 раза меньше, чем годом ранее ($43,5 млрд), сообщается на сайте Банка России.

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«Положительное сальдо финансового счета платежного баланса было сформировано снижением обязательств перед нерезидентами и ростом иностранных активов российской экономики», — говорится в комментарии ЦБ.

Регулятор уточнил данные по текущему счету платежного баланса за январь. После получения отчетных данных по ряду статей, показатель снизился до $7,1 млрд, против $8 млрд, озвученных ранее. В феврале профицит составил $5,8 млрд.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ в январе, по уточненным данным, уменьшилось до $8,1 млрд (с $9 млрд), в феврале профицит предварительно оценен в $7,2 млрд.

«Значительное уменьшение положительного сальдо баланса товаров и услуг обусловлено сокращением стоимостного объема экспорта товаров на фоне снижения физических объемов поставок и мировых цен на основные группы товаров российского экспорта», — отметили в ЦБ.

Отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов в январе-феврале сократилось до -$2,4 млрд, что в 2,4 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (-$5,8 млрд). В ЦБ объяснили это уменьшением объема выплаченных российскими компаниями инвестиционных доходов в пользу нерезидентов.