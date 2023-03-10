Роспотребнадзор предложил обязать маркетплейсы осуществлять контроль за продавцами и товарами

Общественный совет при Роспотребнадзоре изучает возможность введения дополнительных требований к работе маркетплейсов.

Об этом пишет «Интерфакc» со ссылкой на пресс-службу ведомства. «На базе Общественного совета при Роспотребнадзоре ведется обсуждение дополнительных требований к деятельности агрегаторов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о введении обязанности для маркетплейсов осуществлять контроль за допускаемыми на свои площадки продавцами и товарами с использованием автоматизированных государственных информационных систем, в том числе Государственной информационной системы мониторинга товаров (ГИС МТ)

Также сообщается, что в актуальные Правила маркировки товаров легкой промышленности средствами идентификации с 1 марта внесены изменения, согласно которым онлайн-ретейлеры будут отвечать за торговлю товарами легкой промышленности без маркировки наравне с продавцами.

В августе прошлого года российские онлайн-маркетплейсы Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» представили единую информационную систему, содержащую данные о поставщиках контрафакта и позволяющую обмениваться информацией о продавцах контрафактной продукции. В систему вносятся сведения о фактах размещения контрафакта, данные о продавце такого товара, а также информация из документов, подтверждающих нарушение. Выявивший контрафакт маркетплейс блокирует предложения на своем ресурсе и передает информацию в общую базу для проверки наличия таких предложений и поставщиков на других площадках.