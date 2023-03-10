Россия обнародует в Совбезе ООН переписку с ФРГ, Данией и Швецией по «Северным потокам»

Москва в скором времени распространит в Совете Безопасности ООН переписку с Германией, Данией и Швецией по расследованию диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

«Они отказывают в любом доступе к информации, отказывают в любом участии, хотя мы заинтересованная сторона. Мы должны в нем [в расследовании] участвовать. Но они просто пишут нам письма, говорят: "Мы делаем то, что мы делаем, а вы занимайтесь своим делом"», — цитирует Полянского агентство.

По словам заместителя постпреда РФ при ООН, в подтверждение нежелания Запада допускать Москву к данным о ходе расследования подрывов на газопроводах, Россия опубликует эту переписку и распространит ее среди членов СБ ООН.

«Чтобы быть транспарентными, мы скоро опубликуем эту переписку и распространим ее среди членов СБ ООН», — сказал Полянский.

В начале февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование взрывов на «Северных потоках», в котором рассказал, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне прошлого года в ходе учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По его мнению, Вашингтон организовал диверсию на «Северных потоках» из-за недоверия к Германии, с целью удержать страну «в режиме антироссийских санкций». Американское издание New York Times 7 марта сообщило о наличии разведданных, согласно которым за диверсией на газопроводах стоит проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны Киеву; 8 марта британская Times написала, что разведке западных стран известно имя предполагаемого «спонсора» диверсий. При этом, как утверждает издание, этот человек украинец, но он никак не связано с киевскими властями. Комментируя эти сообщения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные публикации говорят лишь о том, что авторы теракта на «Северных потоках» хотят отвлечь внимание.