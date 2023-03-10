Россия отправится с Китаем в «Новый поход»

Решения, которые принимаются в ходе проходящих в эти дни в Пекине сессий Всекитайского собрания народных представителей и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета, без сомнения окажут значительное влияние на отношения Китая с Россией. Ведь КНР входит в совершенно новую эру своего развития — как политического, так и экономического. Об этом эксперты говорили в ходе видеомоста с Поднебесной на тему «Как понять китайскую модернизацию?», проведенного в пресс-центре МИА «Россия Сегодня» в пятницу.

Руководитель Центра политических исследований и прогнозов ИКСА РАН Андрей Виноградов заметил, что текущее экономическое состояние Китая подтверждает, что стана действительно готова к переходу к новому этапу развития.

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«Повышенными темпами прогрессируют сельское хозяйство, промышленность и сфера услуг. Это характеризует то состояние, в котором находится Китай. Да, он не до конца преодолел последствия COVID-19, кроме того, на это наложились изменения в международной ситуации и на рынках. Все эти факторы являются долгосрочными, но мы надеемся, что пик трудностей уже пройден», — заявил он.

Эксперты подчеркнули, что Китай вступил в новый этап развития под названием «Новый поход». Об этом было объявлено на съезде КПК еще в октябре, а теперь в такт обновленной «идее» принимаются государственные решения. Руководитель Экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский обратил внимание, что в последние недели все чаще звучит термин «социалистическая модернизация». «Это становится новым девизом для Китая. Китайская модернизация, безусловно, имеет большое значение для всего мира. Это подарок всему человечеству», — уверен он.

При этом похоже, что именно концепции «Нового похода» и «Человечества единой судьбы» станут неким «антидотом» против санкционной политики Запада, так как провозглашают необходимость международного сотрудничества в разных сферах и реализации интеграционных проектов. Россия, как страна подверженная влиянию ограничительных мер, окажется в данной конфигурации для КНР одним из самых близких партнеров.

«Санкции сейчас применяются не только в отношении России, но и в отношении Китая. И я думаю, что санкционная война, которая была начата американцами еще при Трампе, а сейчас переходит в очень опасную форму при Байдене, затрагивая высокотехнологичные отрасли Китая, будет лишь становиться интенсивней. Она ведется Вашингтоном как против Москвы, так и против Пекина. Очевидно, что РФ с КНР озаботились этим. Я считаю, что главное — это создание нового миропорядка, при котором санкции не будет вообще. И в котором страны будут взаимодействовать на равноправной основе. И мы видим действующие модели этого — ШОС, БРИКС. Эти организации внедряют бездолларовые расчеты. Значит, борьба с санкциями начата системно и с прицелом на долгосрочные цели», — подчеркнул Юрий Тавровский.

Он уверен, что у наших стран есть огромное пространство для сотрудничества по разным направлениям. Например, в промышленности. Возможным итогом дальнейших переговоров может стать создание специальных российско-китайских промышленных кластеров, а также общих научных центров.

«На пути создания кластеров стоит главная проблема — это интеллектуальная собственность. Если вопрос удастся решить, то кластеры появятся. Пока у нас есть и негативный опыт в этом плане. С тем же широкофюзеляжным дальнемагистральным самолетом все помнят историю. Но если обсуждение начнется на уровне председателя Си Цзиньпина и президента Владимира Путина, то, вероятно, проблема решится. Стороны знают, что вопрос стоит. И глава КНР может дать команду. Мы должны понимать, что многие команды в области нашего сотрудничества и партнерства пока попросту не даны», — констатировал Юрий Тавровский в эксклюзивном комментарии в комментарии «Эксперту».

С другой стороны, в области энергетики перспективы продуктивного взаимодействия для наших стран открываются самые реальные. Энергетические проекты будут развиваться неизбежно, считает эксперт. В частности, скоро будет принято решение по «Силе Сибири-2».

«Вот здесь все абсолютно точно. Наши отношения базируются на национальных интересах. Если они совпадают — все дороги открыты. Сейчас нам интересны энергетические ресурсы, их передача, Китаю интересно их застолбить. Санкции будут для них не менее жестокими, так как Китай сейчас главный враг. А как можно Китай держать за горло? Перекрыть проливы и доступ к энергоресурсам», — заключил он.