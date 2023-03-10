Российское оборудование для учета воды протестируют в Индии

Индийская компания DBD Water Systems Pvt. Ltd протестирует системы интеллектуального учета воды российского производства, первые образцы направят в Мумбаи в ближайшее время. Оборудование изготовили отечественные малые предприятия. Они нашли партнеров на Цифровой платформе МСП.РФ, оператором которой является Корпорация МСП.

«Для малого и среднего бизнеса Цифровая платформа открыла новые возможности по выходу на зарубежные рынки. Российские предприниматели благодаря МСП.РФ могут стать поставщиками зарубежных компаний. Мы в свою очередь оказываем всестороннюю поддержку для продуктивного взаимодействия с иностранными заказчиками, которые разместили свой спрос на Цифровой платформе», - отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Индийская компания направила запрос через Национальную корпорацию малых предприятий Республики Индия (NSIC). Помимо нее через сервис «Производственная кооперация и сбыт» разместили запросы еще пяти индийских компаний. Они опубликовали около двух десятков запросных позиций, среди которых станки, гидравлические цилиндры и силовые агрегаты, а также удобрения, отметили в пресс-службе Корпорации МСП.

На Цифровой платформе МСП.РФ размещены запросы от более чем 30 зарубежных компаний из Беларуси, Армении, Азербайджана, Индии, ОАЭ, Узбекистана, Таджикистана, Турции и Омана. Эти предприятия ищут поставщиков промышленного оборудования, строительных материалов, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья – всего более 400 запросных позиций.

По состоянию на март 2023 года, уже более 40 малых предприятий-производителей заключили договоры с российскими компаниями, а также соглашения с иностранными о поставке продукции. Лидерами по подписанным документам с иностранными партнерами являются Беларусь, Армения и Индия.

Цифровая платформа МСП.РФ — это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП и Минэкономразвития России при участии бизнеса в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».