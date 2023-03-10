«Ростех» представил отечественные аналоги антенн для навигационных систем GPS и ГЛОНАСС

Холдинг «Росэлектроника» (госкорпорация «Ростех») разработал российские аналоги выносных и встраиваемых антенн для глобальных навигационных систем связи GPS и ГЛОНАСС.

Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

«Оборудование может применяться как в гражданских изделиях, так и в технике специального назначения. Серийное производство новых антенн планируется запустить уже в текущем году», — указывается в сообщении.

Уточняется, что образцы антенн в рамках инициативной опытно-конструкторской работы создали инженеры Омского НИИ приборостроения, входящего в «Росэлектронику». «Для этого была разработана технология изготовления пассивных излучателей на основе высокотемпературной керамики с высокой диэлектрической проницаемостью. Применение таких излучателей позволило получить габаритные размеры и технические характеристики, соответствующие импортным аналогам», — говорится в пресс-релизе.

По словам гендиректора НИИ Владимира Березовского, применение новых высокотехнологичных решений позволило инженерам предприятия создать отечественную аппаратуру, не уступающую зарубежным образцам. «В текущей обстановке подобные разработки необходимы для обеспечения технологического суверенитета страны», — подчеркнул Березовский.

Отмечается, что разработку высоко оценило экспертное жюри конкурса молодежной премии Российского союза научных и инженерных общественных объединений «Надежда России» по приоритетам научно-технологического развития РФ. «Эта премия является высшим признанием со стороны научной общественности страны достижений молодых ученых и специалистов в области науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства и средств массовой информации», — уточняют в «Ростехе».